В сборной России не выявили заболевших коронавирусом после матча с Молдавией

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила результаты тестирования игроков и тренерского штаба после контрольного матча с национальной командой Молдавии.

«По итогам тестирования на COVID-19, которое сегодня в Кишинёве прошла сборная России, ни у одного футболиста и члена тренерского штаба инфицирования не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сборные России и Молдавии сыграли вничью — 0:0.

15 ноября сборная России в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в Стамбуле сыграет с национальной командой Турции.

Ранее Станислав Черчесов раскрыл, чего не хватило сборной России в матче с Молдавией.