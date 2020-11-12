В сборной России не выявили заболевших коронавирусом после матча с Молдавией

Короткая ссылка
Пресс-служба сборной России по футболу сообщила результаты тестирования игроков и тренерского штаба после контрольного матча с национальной командой Молдавии.
В сборной России не выявили заболевших коронавирусом после матча с Молдавией
  • © rfs.ru

«По итогам тестирования на COVID-19, которое сегодня в Кишинёве прошла сборная России, ни у одного футболиста и члена тренерского штаба инфицирования не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сборные России и Молдавии сыграли вничью — 0:0.

15 ноября сборная России в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в Стамбуле сыграет с национальной командой Турции.

Ранее Станислав Черчесов раскрыл, чего не хватило сборной России в матче с Молдавией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить