В сборной России не выявили заболевших коронавирусом после матча с Молдавией
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«По итогам тестирования на COVID-19, которое сегодня в Кишинёве прошла сборная России, ни у одного футболиста и члена тренерского штаба инфицирования не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сборные России и Молдавии сыграли вничью — 0:0.
15 ноября сборная России в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в Стамбуле сыграет с национальной командой Турции.
Ранее Станислав Черчесов раскрыл, чего не хватило сборной России в матче с Молдавией.