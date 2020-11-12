Черчесов раскрыл, чего не хватило сборной России в матче с Молдавией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о матче с Молдавией в Кишинёве.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

«В контрольном матче каждый тренер решал свои задачи. Перед сбором мы хотели действовать по одному плану, но ситуация несколько изменила наши намерения. Есть травмированные, а также те, кто не приехал из-за сомнительных тестов на коронавирус. Поэтому в Кишинёве мы использовали другие варианты. Естественно, при зрителях играть приятнее. Этого нам сегодня не хватало. А ещё — голов», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Черчесов жёстко ответил Дмитрию Губерниеву на вопрос об отсутствии Сафонова в основе сборной России.