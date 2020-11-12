Черчесов жёстко ответил Губерниеву на вопрос об отсутствии Сафонова в основе сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов резко ответил ведущему телеканала «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву на вопрос о причинах отсутствия вратаря Матвея Сафонова в стартовом составе команды в матче с Молдавией.

В Кишинёве сыграл голкипер Маринато Гилерме. Встреча окончилась со счётом 0:0.

«Сафонов ваш сын внебрачный? Вы всё время про него спрашиваете. Когда посчитаем нужным, тогда и включим его в состав. Понятно, что у него сейчас не самый удачный этап. Он приехал чуть-чуть подуставшим. Приняли решение, что игру с Молдавией проведёт Маринато Гилерме. А перед следующей посмотрим, кто в каком психологическом состоянии будет», — сказал Черчесов.

Наставник также не считает, что игроки сборной России не смогли настроиться на матч с Молдавией.