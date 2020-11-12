Черчесов жёстко ответил Губерниеву на вопрос об отсутствии Сафонова в основе сборной России
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В Кишинёве сыграл голкипер Маринато Гилерме. Встреча окончилась со счётом 0:0.
«Сафонов ваш сын внебрачный? Вы всё время про него спрашиваете. Когда посчитаем нужным, тогда и включим его в состав. Понятно, что у него сейчас не самый удачный этап. Он приехал чуть-чуть подуставшим. Приняли решение, что игру с Молдавией проведёт Маринато Гилерме. А перед следующей посмотрим, кто в каком психологическом состоянии будет», — сказал Черчесов.
Наставник также не считает, что игроки сборной России не смогли настроиться на матч с Молдавией.