Черчесов жёстко ответил Губерниеву на вопрос об отсутствии Сафонова в основе сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов резко ответил ведущему телеканала «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву на вопрос о причинах отсутствия вратаря Матвея Сафонова в стартовом составе команды в матче с Молдавией.
Черчесов жёстко ответил Губерниеву на вопрос об отсутствии Сафонова в основе сборной России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

В Кишинёве сыграл голкипер Маринато Гилерме. Встреча окончилась со счётом 0:0.

«Сафонов ваш сын внебрачный? Вы всё время про него спрашиваете. Когда посчитаем нужным, тогда и включим его в состав. Понятно, что у него сейчас не самый удачный этап. Он приехал чуть-чуть подуставшим. Приняли решение, что игру с Молдавией проведёт Маринато Гилерме. А перед следующей посмотрим, кто в каком психологическом состоянии будет», — сказал Черчесов.

Наставник также не считает, что игроки сборной России не смогли настроиться на матч с Молдавией.

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