Фомин оценил свой дебютный матч за сборную России по футболу
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«В раздевалке перекинулись парой фраз. Первое впечатление — игра была тяжёлой. Создавали моменты, чуть-чуть не хватило где-то последнего паса, где-то — реализации. Будем работать. Готовимся к следующим очень важным играм. Конечно, хотелось победить. В сборной все настраиваются на победу, тренер настраивает на победу, готовились. У меня тоже были моменты в первом тайме. Спасибо за доверие. Мой первый матч полноценный. Будем работать и двигаться дальше», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».
Он также высказался относительно своего возможного участия в матчах Лиги наций с Турцией и Сербией.
«По ощущениям, готов сыграть, а там, конечно, тренер будет решать», — заявил хавбек.
Сборные России и Молдавии сыграли вничью — 0:0.
Матчи Лиги наций УЕФА с Турцией и Сербией пройдут 15 и 18 ноября в Стамбуле и Белграде соответственно.
Ранее сообщалось, что Георгий Джикия высказался о безвыигрышной серии сборной России по футболу.