Фомин оценил свой дебютный матч за сборную России по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Даниил Фомин прокомментировал ничейный исход контрольного матча с национальной командой Молдавии, который для него стал дебютным в составе основной сборной.

«В раздевалке перекинулись парой фраз. Первое впечатление — игра была тяжёлой. Создавали моменты, чуть-чуть не хватило где-то последнего паса, где-то — реализации. Будем работать. Готовимся к следующим очень важным играм. Конечно, хотелось победить. В сборной все настраиваются на победу, тренер настраивает на победу, готовились. У меня тоже были моменты в первом тайме. Спасибо за доверие. Мой первый матч полноценный. Будем работать и двигаться дальше», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Он также высказался относительно своего возможного участия в матчах Лиги наций с Турцией и Сербией.

«По ощущениям, готов сыграть, а там, конечно, тренер будет решать», — заявил хавбек.

Сборные России и Молдавии сыграли вничью — 0:0.

Матчи Лиги наций УЕФА с Турцией и Сербией пройдут 15 и 18 ноября в Стамбуле и Белграде соответственно.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия высказался о безвыигрышной серии сборной России по футболу.