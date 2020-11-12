«Трактор» прервал победную серию «Ак Барса» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Трактору» принесли шайбы Томаша Гика и Алексея Бывальцева.
«Ак Барс» ответил голом Кристианя Хенкеля.
Таким образом, казанский клуб не сумел продлить свою победную серию, остановившуюся на отметке в четыре матча. «Трактор», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.
Ранее сообщалось, что рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах с «Витязем» и «Металлургом».