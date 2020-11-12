«Трактор» прервал победную серию «Ак Барса» в КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Трактору» принесли шайбы Томаша Гика и Алексея Бывальцева.

«Ак Барс» ответил голом Кристианя Хенкеля.

Таким образом, казанский клуб не сумел продлить свою победную серию, остановившуюся на отметке в четыре матча. «Трактор», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

Ранее сообщалось, что рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах с «Витязем» и «Металлургом».