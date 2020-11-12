Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах с «Витязем» и «Металлургом»

Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения от подольского «Витязя» и магнитогорского «Металлурга» в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Об этом сообщается на сайте КХЛ.

«Матчи рижского «Динамо» с «Витязем» и «Металлургом», запланированные на 17 и 19 октября соответственно, были отменены. При этом КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отменённых матчей на более поздний срок при условии договорённости с соперниками. В сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесённых матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение (-:+)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» разгромило «Сибирь» и установило рекорд «скорострельности» в КХЛ.