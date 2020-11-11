Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» и установило рекорд «скорострельности» в КХЛ

Минское «Динамо» одержало крупную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась в пользу гостей — 6:0.

В составе белорусского коллектива отличились Бреннан Менелл, Илья Соловьёв, Егор Шарангович, Алексей Протас, Илья Усов и Брэндон Козун.

При этом первые пять шайб «Динамо» забросило за 10 минут 57 секунд со старта матча. Таким образом, клуб из Минска установил новый рекорд «скорострельности» в КХЛ.

Ранее КХЛ объявила об отмене матча магнитогорского «Металлурга» с «Йокеритом».