Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» и установило рекорд «скорострельности» в КХЛ
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась в пользу гостей — 6:0.
В составе белорусского коллектива отличились Бреннан Менелл, Илья Соловьёв, Егор Шарангович, Алексей Протас, Илья Усов и Брэндон Козун.
При этом первые пять шайб «Динамо» забросило за 10 минут 57 секунд со старта матча. Таким образом, клуб из Минска установил новый рекорд «скорострельности» в КХЛ.
Ранее КХЛ объявила об отмене матча магнитогорского «Металлурга» с «Йокеритом».