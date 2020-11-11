Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» и установило рекорд «скорострельности» в КХЛ

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Минское «Динамо» одержало крупную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» и установило рекорд «скорострельности» в КХЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась в пользу гостей — 6:0.

В составе белорусского коллектива отличились Бреннан Менелл, Илья Соловьёв, Егор Шарангович, Алексей Протас, Илья Усов и Брэндон Козун.

При этом первые пять шайб «Динамо» забросило за 10 минут 57 секунд со старта матча. Таким образом, клуб из Минска установил новый рекорд «скорострельности» в КХЛ. 

Ранее КХЛ объявила об отмене матча магнитогорского «Металлурга» с «Йокеритом».

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