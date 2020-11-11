КХЛ объявила об отмене матча магнитогорского «Металлурга» с «Йокеритом»

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене матча регулярного чемпионата между магнитогорским «Металлургом» и финским «Йокеритом».
КХЛ объявила об отмене матча магнитогорского «Металлурга» с «Йокеритом»
  • РИА Новости

«В связи с тем что большая часть игроков, тренерского и медицинского штабов «Йокерита» находится на карантине, а на подачу выездных документов на новичков клуба не остаётся времени, выездной матч в Магнитогорске, который должен был пройти в четверг, 12 ноября, отменён. Дополнительное решение по этому матчу КХЛ сообщит отдельно», — сказано в официальном заявлении лиги.

В «Йокерите» зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом среди хоккеистов.

Ранее СКА нанёс поражение «Йокериту» в регулярном чемпионате КХЛ.

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