Даду считает, что сборная России является безусловным фаворитом в матче с Молдавией

Бывший нападающий «Алании», московского ЦСКА и сборной Молдавии Сергей Даду поделился ожиданиями от контрольного матча между национальными командами Молдавии и России.

«В этом матче Россия является безусловным фаворитом, несмотря на потери игроков по разным причинам. Шансы у Молдовы будут только в том случае, если команда Черчесова отнесётся к этой игре с шапкозакидательством и несерьёзным настроением. Но, зная Станислава Саламовича, могу сказать, что такого точно не будет. Ожидаю победы России с минимальным счётом», — приводит слова Даду Sport24.

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишинёве. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук и Чалов попали в стартовый состав сборной России на матч с Молдавией.