Чуперка считает, что Соболев лучше подойдёт для игры в атаке сборной России в матче с Молдавией

Полузащитник футбольного клуба «Тамбов» Валерий Чуперка высказал мнение о тактике, которую национальная команда Молдавии применит в контрольном матче со сборной России.

«Кто из нападающих сборной России доставит больше проблем молдавской обороне? Александр Соболев, потому что будет мало пространства. Наверняка Молдавия сыграет в пять защитников, так что больше подойдёт высокий и фактурный форвард. Нужно будет выигрывать воздушные единоборства и подбирать мяч возле штрафной. А низкого, быстрого нападающего лучше выпускать на второй тайм, когда все подустанут», — приводит слова Чуперки «Матч ТВ».

Он отметил, что сборная Молдавии, вероятно, будет играть от обороны.

«Но я сам не сторонник оборонительного футбола, мне бы хотелось видеть от сборной более атакующий футбол», — добавил хавбек.

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишинёве. Начало в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Чуперка высказался об уровне игроков сборной Молдавии.