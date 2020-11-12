Футболист «Тамбова» Чуперка высказался об уровне игроков сборной Молдавии

Полузащитник футбольного клуба «Тамбов» Валерий Чуперка высказал мнение об уровне игроков национальной команды Молдавии накануне контрольного матча со сборной России.

«Есть Артур Ионице, который играет в Серии А, молодой нападающий Виталий Дамашкан, выступающий в Нидерландах. Александр Гацкан закончил выступления за сборную, но зато в порядке Александр Епуряну. Так что на каждой позиции свои лидеры», — приводит слова Чуперки «Матч ТВ».

Он отметил, что при этом в команде нет игроков, близких по уровню Ионице.

«Он уже не первый год в Италии, а это значит, что он играет с «Наполи», «Ювентусом», «Миланом». Всё это даёт большой опыт. С Епуряну пока рано кого-то сравнивать, он ещё десять лет назад, когда я с ним пересекался в сборной, играл на уровне РПЛ, будучи игроком московского «Динамо», — добавил хавбек «Тамбова».

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишинёве. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный не сыграет с Молдавией, но может полететь со сборной России в Турцию.