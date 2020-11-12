Футболист «Тамбова» Чуперка высказался об уровне игроков сборной Молдавии

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Полузащитник футбольного клуба «Тамбов» Валерий Чуперка высказал мнение об уровне игроков национальной команды Молдавии накануне контрольного матча со сборной России.
Футболист «Тамбова» Чуперка высказался об уровне игроков сборной Молдавии
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Есть Артур Ионице, который играет в Серии А, молодой нападающий Виталий Дамашкан, выступающий в Нидерландах. Александр Гацкан закончил выступления за сборную, но зато в порядке Александр Епуряну. Так что на каждой позиции свои лидеры», — приводит слова Чуперки «Матч ТВ».

Он отметил, что при этом в команде нет игроков, близких по уровню Ионице.

«Он уже не первый год в Италии, а это значит, что он играет с «Наполи», «Ювентусом», «Миланом». Всё это даёт большой опыт. С Епуряну пока рано кого-то сравнивать, он ещё десять лет назад, когда я с ним пересекался в сборной, играл на уровне РПЛ, будучи игроком московского «Динамо», — добавил хавбек «Тамбова».

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишинёве. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный не сыграет с Молдавией, но может полететь со сборной России в Турцию.

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