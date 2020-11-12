Заболотный не сыграет с Молдавией, но может полететь со сборной России в Турцию

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос, может ли нападающий Антон Заболотный отправиться в Молдавию на контрольный матч сборной России.
Заболотный не сыграет с Молдавией, но может полететь со сборной России в Турцию
  • Антон Заболотный (в центре) / © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Форвард «Сочи» Антон Заболотный ещё не улетел. У него были сомнительные тесты, хотя тесты оказались отрицательными. В любом случае, если Заболотный полетит, то в Турцию. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — цитирует Рубашко Sport24.

Напомним, что Заболотный сначала сдал сомнительный тест на коронавирус, а затем его анализы показали отрицательный результат.

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Начало — в 20:00 мск. 

С Турцией сборная России сыграет 15 ноября в рамках Лиги наций.

Ранее Сергей Кирьяков заявил, что не считает отсутствие Марио Фернандеса очень большой проблемой для сборной России.

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