Заболотный не сыграет с Молдавией, но может полететь со сборной России в Турцию

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос, может ли нападающий Антон Заболотный отправиться в Молдавию на контрольный матч сборной России.

«Форвард «Сочи» Антон Заболотный ещё не улетел. У него были сомнительные тесты, хотя тесты оказались отрицательными. В любом случае, если Заболотный полетит, то в Турцию. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — цитирует Рубашко Sport24.

Напомним, что Заболотный сначала сдал сомнительный тест на коронавирус, а затем его анализы показали отрицательный результат.

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Начало — в 20:00 мск.

С Турцией сборная России сыграет 15 ноября в рамках Лиги наций.

Ранее Сергей Кирьяков заявил, что не считает отсутствие Марио Фернандеса очень большой проблемой для сборной России.