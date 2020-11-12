Тренер сборной Молдавии: в матче с Россией не планируем отсиживаться в обороне

Помощник главного тренера сборной Молдавии по футболу Сергей Клещенко поделился ожиданиями от контрольного матча с командой России.

Он отметил, что, несмотря на провальный октябрь, на новом сборе молдаване пребывают в хорошем расположении духа.

«Все готовы к непростому графику — три игры за семь дней. Мы не скрываем, что Россия — номинальный фаворит в предстоящей игре. Хорошо изучили сильные стороны соперника. Знаем, кто приедет и кто не приедет, и исходя из этого готовимся к матчу. Отсиживаться в обороне не планируем. Будем пытаться атаковать и строить свою игру. Думаю, будет интересно», — цитирует Клещенко «Матч ТВ».

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный не сыграет с Молдавией, но может полететь со сборной России в Турцию.