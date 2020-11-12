Собянин: матчи в Москве будут проходить с заполняемостью трибун не более 25%

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о посещаемости футбольных и хоккейных матчей в столице в связи с новыми ограничениями из-за пандемии коронавируса.

«Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника, да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25%», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о согласовании с Департаментом спорта столицы числа зрителей на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях вплоть до 15 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что КХЛ будет согласовывать количество зрителей на аренах в Москве.