Врач «Локомотива» рассказал о проблемах с лишним весом у Фарфана

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о проблемах с лишним весом и травмах бывшего нападающего команды Джефферсона Фарфана.

«Фарфан пришёл почти с девятью лишними кило. Справлялись за счёт диеты и специальных тренировок. Тут надо понимать: стандартная диета неприменима к футболисту. Некоторые девушки, грубо говоря, переходят на одну воду и радуются, что похудели. Игроки же в таком режиме просто не смогут тренироваться», — цитирует Карлицкого «Чемпионат».

По его словам, с Фарфаном возникали проблемы, когда он возвращался из расположения сборной Перу. Он подчеркнул, что игрок практически всегда получал небольшое повреждение.

«Один раз был забавный случай. Кажется, как раз в том матче, когда его гол помог выйти на ЧМ-2018. Фарфан тогда упал на ягодицу и сильно ударил правую область. Ему сказали, что всё пройдёт и можно идти праздновать. Приезжает к нам, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой. Играть он не мог — какое-то время мы его восстанавливали», — добавил Карлицкий.

Фарфан выступал за «Локомотив» с 2017ьпо 2020 год. За это время он провёл 69 матчей, забил 25 мячей и отдал 12 передач.

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