Боец ACA Исмаилов признался, что задумывается о завершении карьеры

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, выступающий в ACA, сказал, что задумывается об уходе из спорта.

«Да, конечно. Но пока нет никакой конкретики. Думаю, у меня будет возможность провести семь — восемь поединков. Возможно, после этого я уйду», — заявил Исмаилов в интервью RT.

При этом он выразил мнение, что уходить нужно вовремя.

«Я из числа тех, кто считает, что уходить нужно вовремя. Например, я хотел, чтобы Майк Тайсон и Рой Джонс-младший завершили карьеру правильно, без поражений. Но получилось так, как получилось. Поэтому мне хотелось бы закончить пусть и не с идеальным рекордом, но на длинной победной серии. Если ты проигрываешь в нескольких битвах подряд, это серьёзно бьёт по твоему наследию», — добавил Исмаилов.

Ранее боец сказал, интересен ли ему реванш с Александром Емельяненко.