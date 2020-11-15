Боец ACA Исмаилов признался, что задумывается о завершении карьеры

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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, выступающий в ACA, сказал, что задумывается об уходе из спорта.
Боец ACA Исмаилов признался, что задумывается о завершении карьеры
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«Да, конечно. Но пока нет никакой конкретики. Думаю, у меня будет возможность провести семь — восемь поединков. Возможно, после этого я уйду», — заявил Исмаилов в интервью RT.

При этом он выразил мнение, что уходить нужно вовремя.

«Я из числа тех, кто считает, что уходить нужно вовремя. Например, я хотел, чтобы Майк Тайсон и Рой Джонс-младший завершили карьеру правильно, без поражений. Но получилось так, как получилось. Поэтому мне хотелось бы закончить пусть и не с идеальным рекордом, но на длинной победной серии. Если ты проигрываешь в нескольких битвах подряд, это серьёзно бьёт по твоему наследию», — добавил Исмаилов.

Ранее боец сказал, интересен ли ему реванш с Александром Емельяненко.

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