Исмаилов сказал, интересен ли ему реванш с Емельяненко

Боец ACA Магомед Исмаилов сказал, интересно ли ему провести повторный поединок с Александром Емельяненко.

«Сейчас всё зависит от него. Если Александр вернётся, выиграет и после этого скажет, что поражение от Исмаилова было случайностью, то я отвечу: «Хорошо. Давай повторим». Я не имею права ему отказать, ведь тогда он поставил на кон всё, вышел биться с маленьким парнем. Емельяненко же мог ответить: «Ты выступаешь в 84 килограммах, вот и продолжай драться со своими мухачами, а ко мне не лезь. Я тяжеловес». Тем не менее он принял тот бой», — заявил Исмаилов в интервью RT.

Ранее он заявил, что в ближайшем будущем намерен провести поединок с Иваном Штырковым на ACA 115, после чего заехать в гости к Александру Емельяненко.