Соболев высказался о возможности выступать в европейском чемпионате

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему не уезжает играть за границу и планирует ли сделать это в будущем.
Соболев высказался о возможности выступать в европейском чемпионате
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я не считаю, что тема с отъездом в Европу перегрета. Потому что получается, что ты постоянно в России и варишься здесь. А если в РПЛ звезда условно Соболев, то там — Месси. Есть же разница! Потому все и хотят поиграть с этими звездами. Мне кажется, что если ты уедешь в Европу, то тебе будет легче вернуться, если не пойдёт. А если останешься, получить новый шанс на отъезд в Европу будет тяжелее. Мне кажется, что там другой уровень футбола, да и просто классно. У меня нет такой цели, чтобы, к примеру, через три года обязательно уехать. Но если когда-то сложится, то я попробую», — сказал Соболев в интервью Sport24.

Ранее Соболев заявил, что считает себя техничнее Дзюбы.

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