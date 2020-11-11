Соболев заявил, что считает себя техничнее Дзюбы

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев сравнил себя с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Дзюба по большей части играет в штрафной. Хотя, в принципе, я то же самое делаю. Но если взять мой забитый мяч «Ахмату», мне кажется — не в обиду Дзюбе, — он так не сможет. Шутка, конечно. Мы отличаемся, это видно. Просто не могу прямо по пунктам сказать, в чём. Думаю, он более мощный, а я потехничнее», — сказал Соболев в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба забил семь мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги. За аналогичное количество встреч Соболев отличился пять раз.

Ранее Соболев заявил, что у него не было какого-то глобального конфликта с Дзюбой.