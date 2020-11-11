Соболев: не было какого-то глобального конфликта с Дзюбой

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Моё дело — играть в футбол. Да и конфликта как такового не было. Мы спокойно созвонились, решили этот вопрос. Друзьями, наверное, нас назвать нельзя. У меня в принципе близких друзей очень мало. Чтобы стать другом, надо пообщаться побольше. Сейчас в сборной нормально общаемся. Не было какого-то глобального конфликта. Никто не говорил мне, что нужно позвонить Дзюбе. Станислав Саламович просто сказал, что надо этот конфликт уладить, что самое верное решение — созвониться и пообщаться. Я понял для себя, что не нужно публично что-то высказывать, если есть какие-то претензии к человеку. Есть телефон — позвонил и решил», — цитирует Соболева Sport24.

Футболисты повздорили во время полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1). Впоследствии Соболев позвонил Дзюбе и урегулировал недоразумение.

Ранее сообщалось, почему отсутствие Дзюбы может пойти на пользу сборной России.