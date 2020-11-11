Макгрегор: благодарен, что могу вернуться и вновь заняться тем, что люблю

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал пост после подтверждения его поединка с Дастином Порье.
Макгрегор: благодарен, что могу вернуться и вновь заняться тем, что люблю
  • Reuters

«В первый раз я встретился лицом к лицу с Дастином Порье в Лас-Вегасе в августе 2014 года. Это был большой взрыв! В тот же день я подписал новый контракт с UFC. Они поставили передо мной контракт с цифрами, которых я раньше никогда в своей жизни не видел! Настоящий поворотный момент в моей карьере — как в финансовом, так и в профессиональном плане. Я благодарен за то, что могу вернуться и снова заняться тем, что я люблю. Я с нетерпением жду новых испытаний, которые Дастин принесёт со времени нашего первого боя, и продемонстрирую собственный невероятно глубокий запас оружия. Какой бы навык ни понадобился мне, он есть в моём наборе. Я также взволнован, что помогу благотворительному фонду Дастина The Good Fight Foundation, который на пожертвования построит спортзал и помещение для малообеспеченной молодёжи в его родном городе. Мне это очень нравится. Я обязуюсь пожертвовать не меньше на спортзал в моём городе детства!» — написал ирландец в Instagram.

Поединок Макгрегор — Порье должен пройти 23 января на UFC 257.

Ранее глава UFC назвал предполагаемое место боя Макгрегора и Порье.

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