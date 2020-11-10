«Локомотив» разгромил «Барыс» в КХЛ, забросив семь шайб

Короткая ссылка
Ярославский «Локомотив» одержал крупную победу над «Барысом» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» разгромил «Барыс» в КХЛ, забросив семь шайб
  • © Пресс-служба ХК "Локомотив"

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 7:2.

В составе железнодорожников дубль оформил Андре Петерссон, а также шайбы забросили Атте Охтамаа, Егор Аверин, Денис Алексеев, Егор Коршков и Владимир Ткачёв. У гостей отличились Виктор Сведберг и Диллон Хитерингтон.

Для «Локомотива» эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Автомобилистом», а «Барыс» — с «Нефтехимиком».

Ранее «Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, крупно обыграв «Торпедо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить