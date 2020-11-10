«Локомотив» разгромил «Барыс» в КХЛ, забросив семь шайб
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Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 7:2.
В составе железнодорожников дубль оформил Андре Петерссон, а также шайбы забросили Атте Охтамаа, Егор Аверин, Денис Алексеев, Егор Коршков и Владимир Ткачёв. У гостей отличились Виктор Сведберг и Диллон Хитерингтон.
Для «Локомотива» эта победа стала третьей подряд.
В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Автомобилистом», а «Барыс» — с «Нефтехимиком».
Ранее «Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, крупно обыграв «Торпедо».