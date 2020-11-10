«Локомотив» разгромил «Барыс» в КХЛ, забросив семь шайб

Ярославский «Локомотив» одержал крупную победу над «Барысом» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 7:2.

В составе железнодорожников дубль оформил Андре Петерссон, а также шайбы забросили Атте Охтамаа, Егор Аверин, Денис Алексеев, Егор Коршков и Владимир Ткачёв. У гостей отличились Виктор Сведберг и Диллон Хитерингтон.

Для «Локомотива» эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Автомобилистом», а «Барыс» — с «Нефтехимиком».

Ранее «Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, крупно обыграв «Торпедо».