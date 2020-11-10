«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, крупно обыграв «Торпедо»

Казанский «Ак Барс» разгромил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу гостей — 6:2.

В составе казанцев дубль оформил Михаил Глухов, а также по разу отличились Даниил Журавлёв, Дмитрий Юдин, Найджел Доус и Александр Бурмистров. У хозяев шайбы забросили Сергей Гончарук и Иван Чехович.

Для «Ак Барса» эта победа стала четвёртой подряд.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Трактором», а «Торпедо» встретится с «Куньлунь Ред Стар».

Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме уступил «Трактору» в матче КХЛ.