«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, крупно обыграв «Торпедо»

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Казанский «Ак Барс» разгромил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, крупно обыграв «Торпедо»
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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу гостей — 6:2.

В составе казанцев дубль оформил Михаил Глухов, а также по разу отличились Даниил Журавлёв, Дмитрий Юдин, Найджел Доус и Александр Бурмистров. У хозяев шайбы забросили Сергей Гончарук и Иван Чехович.

Для «Ак Барса» эта победа стала четвёртой подряд.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Трактором», а «Торпедо» встретится с «Куньлунь Ред Стар».

Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме уступил «Трактору» в матче КХЛ.

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