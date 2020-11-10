Романцев оценил выступление российских команд в еврокубках

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Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев высказался о выступлении российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.
Романцев оценил выступление российских команд в еврокубках
  • РИА Новости

«Оценю эти показатели как ожидаемые. Те, кто считал иначе, пусть посмотрит минут 15 любого матча чемпионата Испании или Англии и сравнит их с тем, что видит во встречах российского первенства. И если они не увидят разницы в качестве игры, то пусть тогда оставят футбол и переключатся на другой вид спорта», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что в топовых европейских чемпионатах совершенно другой уровень работы с мячом и скоростей игры. По его словам, российские клубы почувствовали, в чём они уступают грандам мирового футбола.

«Так что, как говорится, не стреляйте в пианиста — он играет как умеет. Всё ли так безнадёжно? Смотря на каком уровне. Да, «Локомотив» слабее «Атлетико» и «Баварии», но в Лигу Европы выходить обязан. То же самое могу сказать о «Краснодаре», — добавил Романцев.

Ранее Игорь Ледяхов заявил, что «Динамо» обязано пробиваться в еврокубки.

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