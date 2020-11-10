СМИ: Гэтжи может заменить Порье в поединке с Макгрегором
- Reuters
Об этом сообщает ESPN.
В том случае, если Порье не сможет договориться с руководством промоушена и подписать контракт на бой с Макгрегором, ему на замену может выйти Гэтжи.
При этом отмечается, что Гэтжи будет утверждён в качестве замены только с согласия Макгрегора.
На счету Гэтжи 25 поединков в профессиональной карьере, 22 победы (20 — досрочно) и три поражения (все — досрочно).
В активе Макгрегора 26 боёв, 22 победы (20 — досрочно) и четыре поражения (все — досрочно).
Ранее сообщалось, что поединок между Макгрегором и Порье находится под угрозой срыва.