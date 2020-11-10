СМИ: Гэтжи может заменить Порье в поединке с Макгрегором

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи может выйти на замену Дастину Порье в поединке с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором, который планируется провести в январе 2021 года.

Об этом сообщает ESPN.

В том случае, если Порье не сможет договориться с руководством промоушена и подписать контракт на бой с Макгрегором, ему на замену может выйти Гэтжи.

При этом отмечается, что Гэтжи будет утверждён в качестве замены только с согласия Макгрегора.

На счету Гэтжи 25 поединков в профессиональной карьере, 22 победы (20 — досрочно) и три поражения (все — досрочно).

В активе Макгрегора 26 боёв, 22 победы (20 — досрочно) и четыре поражения (все — досрочно).

Ранее сообщалось, что поединок между Макгрегором и Порье находится под угрозой срыва.