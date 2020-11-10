СМИ: Поединок между Макгрегором и Порье находится под угрозой срыва

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Бой между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим обладателем временного титула в лёгком весе Дастином Порье рискует не состояться.
СМИ: Поединок между Макгрегором и Порье находится под угрозой срыва
  • Reuters

Как сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани, на данный момент поединок между Макгрегором и Порье не утверждён, а контракт на бой не подписан. 

По его словам, проблема связана с желанием Порье заключить соглашение на более выгодных условиях. Как сообщает Хельвани, по этим же причинам не состоялась схватка между Порье и Тони Фергюсоном, изначально запланированная на 24 октября на турнире UFC 254. 

Ранее сообщалось, что Макгрегор по ошибке сместил чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с первого места в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

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