СМИ: Поединок между Макгрегором и Порье находится под угрозой срыва
- Reuters
Как сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани, на данный момент поединок между Макгрегором и Порье не утверждён, а контракт на бой не подписан.
По его словам, проблема связана с желанием Порье заключить соглашение на более выгодных условиях. Как сообщает Хельвани, по этим же причинам не состоялась схватка между Порье и Тони Фергюсоном, изначально запланированная на 24 октября на турнире UFC 254.
Ранее сообщалось, что Макгрегор по ошибке сместил чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с первого места в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.