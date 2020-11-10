Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Гэтжи

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил благодарность болельщикам, которые оказывали ему поддержку в поединке с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Гэтжи
  • © Josh Hedges
  • Gettyimages.ru

Об этом спортсмен написал на своей официальной странице в Instagram.

По словам Нурмагомедова, ему было приятно, что люди из разных уголков страны оказывали ему поддержку в ходе поединка за титул чемпиона UFC в лёгком весе с Джастином Гэтжи, который прошёл на турнире UFC 254 в Абу-Даби. 

Боец отметил, что пересматривал практически каждую видеозапись со словами поддержки в его адрес.

«Спасибо за тёплые слова!» — написал Нурмагомедов.

Ранее известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о победе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

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