Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Гэтжи
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Об этом спортсмен написал на своей официальной странице в Instagram.
По словам Нурмагомедова, ему было приятно, что люди из разных уголков страны оказывали ему поддержку в ходе поединка за титул чемпиона UFC в лёгком весе с Джастином Гэтжи, который прошёл на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
Боец отметил, что пересматривал практически каждую видеозапись со словами поддержки в его адрес.
«Спасибо за тёплые слова!» — написал Нурмагомедов.
Ранее известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о победе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.