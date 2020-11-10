Регулярный сезон НБА может стартовать 22 декабря

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Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может стартовать до конца 2020 года.
Регулярный сезон НБА может стартовать 22 декабря
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте организации, представители клубов в профсоюзе игроков проголосовали за то, чтобы начать сезон 22 декабря.

При этом заинтересованным сторонам ещё предстоит обсудить дополнительные детали. Планируется, что каждая команда проведёт по 72 матча. Начало тренировочных сборов предварительно намечено на 1 декабря.

Ранее стало известно, что ветеран НБА рассказал о реках водки и пива на вечеринках Денниса Родмана.

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