Регулярный сезон НБА может стартовать 22 декабря
- Reuters
Как сообщается на официальном сайте организации, представители клубов в профсоюзе игроков проголосовали за то, чтобы начать сезон 22 декабря.
При этом заинтересованным сторонам ещё предстоит обсудить дополнительные детали. Планируется, что каждая команда проведёт по 72 матча. Начало тренировочных сборов предварительно намечено на 1 декабря.
Ранее стало известно, что ветеран НБА рассказал о реках водки и пива на вечеринках Денниса Родмана.