Мандрыкин считает, что уход Акинфеева не стал проблемой для сборной России
На его взгляд, Гилерме неплохо провёл отборочный турнир к чемпионату Европы.
«В принципе, с уходом Игоря Акинфеева никакого провала не случилось. Из молодых выделил бы Сафонова — сильные матчи проводит. Так что есть, кому заменить Акинфеева в национальной команде. Катастрофы не произошло. В России никогда не возникало проблем с добротными голкиперами», — цитирует Мандрыкина «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Акинфеев вспомнил свой дебют в ЦСКА 17-летней давности.