Мандрыкин считает, что уход Акинфеева не стал проблемой для сборной России

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин поделился мнением о Маринато Гилерме и Матвее Сафонова, которые могут занять место в воротах национальной команды в ближайших матчах.

На его взгляд, Гилерме неплохо провёл отборочный турнир к чемпионату Европы.

«В принципе, с уходом Игоря Акинфеева никакого провала не случилось. Из молодых выделил бы Сафонова — сильные матчи проводит. Так что есть, кому заменить Акинфеева в национальной команде. Катастрофы не произошло. В России никогда не возникало проблем с добротными голкиперами», — цитирует Мандрыкина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Акинфеев вспомнил свой дебют в ЦСКА 17-летней давности.