Моуринью считает, что «Тоттенхэм» мог бы стать чемпионом во многих странах Европы
- Reuters
«Считаю, что эта команда могла бы стать чемпионом во многих европейских странах. Выиграть Английскую премьер-лигу сложнее всего. Можно провести хороший сезон, набрать много очков, но всё же вы знаете «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Арсенал». Можно провести хороший сезон и не стать чемпионами», — цитирует Моуринью Sky Sports.
После восьми туров «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков. В следующем туре подопечные Моуринью сыграют с «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в восьмом туре АПЛ.