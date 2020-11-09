Моуринью считает, что «Тоттенхэм» мог бы стать чемпионом во многих странах Европы

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил мнение, что его команда могла бы стать чемпионом во многих европейских странах.
Моуринью считает, что «Тоттенхэм» мог бы стать чемпионом во многих странах Европы
  • Reuters

«Считаю, что эта команда могла бы стать чемпионом во многих европейских странах. Выиграть Английскую премьер-лигу сложнее всего. Можно провести хороший сезон, набрать много очков, но всё же вы знаете «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Арсенал». Можно провести хороший сезон и не стать чемпионами», — цитирует Моуринью Sky Sports.

После восьми туров «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков. В следующем туре подопечные Моуринью сыграют с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в восьмом туре АПЛ.

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