«Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в восьмом туре АПЛ

«Тоттенхэм» в гостях взял верх над «Вест Бромвичем» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча между «Вест Бромвичем» и «Тоттенхэмом» завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола стал Гарри Кейн, отличившийся на 88-й минуте матча.

Благодаря этой победе «Тоттенхэм» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Жозе Моуринью с 17 баллами обошли «Саутгемптон» и «Ливерпуль» (оба — по 16 очков).

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» одержал крупную победу над «Шеффилдом» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги.