«Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в восьмом туре АПЛ
- Reuters
Встреча между «Вест Бромвичем» и «Тоттенхэмом» завершилась со счётом 0:1.
Автором единственного гола стал Гарри Кейн, отличившийся на 88-й минуте матча.
Благодаря этой победе «Тоттенхэм» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Жозе Моуринью с 17 баллами обошли «Саутгемптон» и «Ливерпуль» (оба — по 16 очков).
Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» одержал крупную победу над «Шеффилдом» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги.