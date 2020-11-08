«Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в восьмом туре АПЛ

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«Тоттенхэм» в гостях взял верх над «Вест Бромвичем» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в восьмом туре АПЛ
  • Reuters

Встреча между «Вест Бромвичем» и «Тоттенхэмом» завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола стал Гарри Кейн, отличившийся на 88-й минуте матча.

Благодаря этой победе «Тоттенхэм» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Жозе Моуринью с 17 баллами обошли «Саутгемптон» и «Ливерпуль» (оба — по 16 очков).

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» одержал крупную победу над «Шеффилдом» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги.

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