«Челси» разгромил «Шеффилд» в восьмом туре АПЛ

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Лондонский «Челси» одержал крупную победу над «Шеффилдом» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги.
«Челси» разгромил «Шеффилд» в восьмом туре АПЛ
  • © REUTERS/Peter Cziborra

Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 4:1.

Гости вышли вперёд на девятой минуте — отличился Дэвид Макголдрик. «Челси» ответил голами Тэмми Абрахама (23), Бенджамина Чилвела (34), Тьяго Силвы (77) и Тимо Вернера (80).

«Челси» набрал 15 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шеффилд» с одним очком в активе находится на последней строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Эвертоном» в восьмом туре АПЛ.

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