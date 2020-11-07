«Челси» разгромил «Шеффилд» в восьмом туре АПЛ
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Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 4:1.
Гости вышли вперёд на девятой минуте — отличился Дэвид Макголдрик. «Челси» ответил голами Тэмми Абрахама (23), Бенджамина Чилвела (34), Тьяго Силвы (77) и Тимо Вернера (80).
«Челси» набрал 15 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шеффилд» с одним очком в активе находится на последней строчке.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Эвертоном» в восьмом туре АПЛ.