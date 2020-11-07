«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Эвертоном» в восьмом туре АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Эвертон» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Эвертоном» в восьмом туре АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу Бернарда. На 25-й минуте МЮ восстановил равенство — отличился Бруну Фернандеш. Через семь минут Фернандеш оформил дубль, а в компенсированное ко второму тайму время Эдинсон Кавани увеличил преимущество манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» с 13 очками находится на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что футболисты МЮ хотят работать с Маурисио Почеттино.

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