Фанаты «Зенита» высказались о ситуации вокруг Дзюбы

Фанатское движение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление относительно ситуации с форвардом Артёмом Дзюбой.

«Артём Дзюба всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита», интервью в адрес сотрудников клуба с публичным выносом сора из избы, отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация полового акта с Азмуном. Каждая из его историй вызывала новую волну негатива, бросая тень на имя клуба. То, что произошло перед матчем с «Краснодаром», переполнило чашу терпения. Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюблённость, наплевательское отношение к имени нашего «Зенита». После забитого гола футболист под номером 22 в очередной раз высказал нам своё отношение. Мы рады, что теперь между нами нет недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артёмом Дзюбой расставили все точки над «i», — гласит сообщение на сайте фанатского объединения «Ландскрона».

Накануне матча 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» в интернете было опубликовано видео интимного характера, на котором, предположительно, изображён сам футболист.

Ранее телеведущий Шепелев раскритиковал Черчесова за исключение Дзюбы из состава сборной России.