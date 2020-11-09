Фанаты «Зенита» высказались о ситуации вокруг Дзюбы

Короткая ссылка
Фанатское движение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление относительно ситуации с форвардом Артёмом Дзюбой.
Фанаты «Зенита» высказались о ситуации вокруг Дзюбы
  • РИА Новости

«Артём Дзюба всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита», интервью в адрес сотрудников клуба с публичным выносом сора из избы, отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация полового акта с Азмуном. Каждая из его историй вызывала новую волну негатива, бросая тень на имя клуба. То, что произошло перед матчем с «Краснодаром», переполнило чашу терпения. Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюблённость, наплевательское отношение к имени нашего «Зенита». После забитого гола футболист под номером 22 в очередной раз высказал нам своё отношение. Мы рады, что теперь между нами нет недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артёмом Дзюбой расставили все точки над «i», — гласит сообщение на сайте фанатского объединения «Ландскрона».

Накануне матча 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» в интернете было опубликовано видео интимного характера, на котором, предположительно, изображён сам футболист.

Ранее телеведущий Шепелев раскритиковал Черчесова за исключение Дзюбы из состава сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить