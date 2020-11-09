Телеведущий Шепелев раскритиковал Черчесова за исключение Дзюбы из состава сборной России

Телеведущий Дмитрий Шепелев раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за решение не вызывать форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу на ближайшие матчи команды.

«Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить играть, то выходить на поле будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке. Да и тот наверняка по старинке прячет в книжном шкафу видеокассеты. После ЧМ-2018 Дзюбу называли героем. Как мало нужно, чтобы в герое разочаровались. Стыдно не за видео, а за малодушие тренера и решение отстранить талантливого игрока. А причина? Разве кого-то ещё, кроме него самого, это касается? Сделайте вид, что ничего не видели, это как минимум будет прилично», — написал Шепелев в Instagram.

Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу после того, как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.

Ранее Киркоров поддержал Дзюбу после публикации его частного видео.