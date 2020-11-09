Телеведущий Шепелев раскритиковал Черчесова за исключение Дзюбы из состава сборной России
- РИА Новости
«Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить играть, то выходить на поле будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке. Да и тот наверняка по старинке прячет в книжном шкафу видеокассеты. После ЧМ-2018 Дзюбу называли героем. Как мало нужно, чтобы в герое разочаровались. Стыдно не за видео, а за малодушие тренера и решение отстранить талантливого игрока. А причина? Разве кого-то ещё, кроме него самого, это касается? Сделайте вид, что ничего не видели, это как минимум будет прилично», — написал Шепелев в Instagram.
Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу после того, как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.
Ранее Киркоров поддержал Дзюбу после публикации его частного видео.