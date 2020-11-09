Киркоров поддержал Дзюбу после публикации его частного видео

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Известный певец Филипп Киркоров поддержал футболиста «Зенита» Артёма Дзюбу после появления в интернете интимного видео с его участием.
Киркоров поддержал Дзюбу после публикации его частного видео
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Вклад Артёма Дзюбы в успех сборной на чемпионате мира в России и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки его личной жизни? Закон должен защищать право человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право! Личная жизнь ни в коем случае не должна становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Считаю, что в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность», — написал Киркоров в Instagram.

Из-за публикации видео Дзюба потерял место в составе сборной России на ближайшие три матча национальной команды.

Ранее в России поддержали Дзюбу после утечки его личного видео в интернет.

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