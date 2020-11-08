Мусаев заявил о готовности уйти в отставку в случае необходимости

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможности отставки после серии неудач клуба.

8 ноября «быки» уступили «Зениту» в чемпионате России.

«Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил. Это спорт, когда-то каждый тренер будет отправлен в отставку. Если нужно будет уйти, я уйду с высоко поднятой головой», — приводит слова Мусаева Sports.ru.

Специалист также высказался о критических выпадах в свой адрес.

«Те, кто сейчас критикует, в старости сядут с внуками, их спросят, что они делали. А они только критиковали «Краснодар» после поражений. Это всё, что останется после них», — сказал Мусаев.

Ранее сообщалось, что наставник «Локомотива» Марко Николич назвал удаление Маринато Гилерме ключевым моментом в проигранном матче с «Динамо».