Шесть футболистов участвуют в тренировке сборной России

Сборная России по футболу проводит тренировочное занятие на базе в Новогорске, в котором принимают участие шесть игроков.

Как сообщается в официальном Telegram-канале сборной России по футболу, в Новогорске проходит первое тренировочное занятие в рамках подготовки к играм с командами Молдавии, Турции и Сербии.

В тренировке участвуют защитники Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат») и Георгий Джикия («Спартак»), полузащитник Роман Зобнин («Спартак»), а также форварды Александр Соболев («Спартак») и Антон Заболотный («Сочи»).

12 ноября сборная России по футболу проведёт контрольный матч с национальной командой Молдавии.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов позвонил нападающему национальной команды Артёму Дзюбе и поддержал его.