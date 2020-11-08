Шесть футболистов участвуют в тренировке сборной России

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Сборная России по футболу проводит тренировочное занятие на базе в Новогорске, в котором принимают участие шесть игроков.
Шесть футболистов участвуют в тренировке сборной России
  • © пресс-служба сборной России по футболу

Как сообщается в официальном Telegram-канале сборной России по футболу, в Новогорске проходит первое тренировочное занятие в рамках подготовки к играм с командами Молдавии, Турции и Сербии.

В тренировке участвуют защитники Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат») и Георгий Джикия («Спартак»), полузащитник Роман Зобнин («Спартак»), а также форварды Александр Соболев («Спартак») и Антон Заболотный («Сочи»).

12 ноября сборная России по футболу проведёт контрольный матч с национальной командой Молдавии.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов позвонил нападающему национальной команды Артёму Дзюбе и поддержал его.

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