Шесть футболистов участвуют в тренировке сборной России
- © пресс-служба сборной России по футболу
Как сообщается в официальном Telegram-канале сборной России по футболу, в Новогорске проходит первое тренировочное занятие в рамках подготовки к играм с командами Молдавии, Турции и Сербии.
В тренировке участвуют защитники Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат») и Георгий Джикия («Спартак»), полузащитник Роман Зобнин («Спартак»), а также форварды Александр Соболев («Спартак») и Антон Заболотный («Сочи»).
12 ноября сборная России по футболу проведёт контрольный матч с национальной командой Молдавии.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов позвонил нападающему национальной команды Артёму Дзюбе и поддержал его.