Быстров: не думаю, что Мусаева уволят даже после пятого подряд поражения «Краснодара»

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Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался об игре обеих команд перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги.
Быстров: не думаю, что Мусаева уволят даже после пятого подряд поражения «Краснодара»
  • Reuters

«У обеих команд проблемы. Поэтому, мне кажется, одинаково не очень хорошо они себя чувствуют. Одни не могут выиграть ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате, у других не получается наконец-то выйти из группы в ЛЧ. Понятно, что у «Химок» «Зенит» должен был выигрывать. Даже теми, кто мало играет. У «Краснодара», в свою очередь, нет большой обоймы, очень много травмированных», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

При этом он отметил, что «Краснодар» всё равно не отходит от своего стиля, а во втором тайме с «Севильей» на многое повлияла неопытность некоторых игроков краснодарской команды. По его мнению, «Зенит» на своём поле обязан побеждать «Краснодар».

«Мусаев может быть уволен, если «Краснодар» потерпит пятое поражение подряд? Не думаю, что Мусаев подвиснет даже в этом случае. Ситуация у «быков» с составом сложная, и вряд ли кто бы то ни было сумеет её с ходу исправить», — добавил Быстров.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 8 ноября в Санкт-Петербурге в 19:00 мск.

Ранее Геннадий Орлов раскритиковал спортивного директора «Зенита» за отсутствие усиления состава.

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