Футболистка сборной США Рапино поздравила Байдена с победой на выборах

Футболистка сборной США Меган Рапино прокомментировала новости о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

«Избранный президент Джо Байден и мадам вице-президент Камала Харрис. Поздравляю! Невозможно недооценить, насколько это исторически и невероятно для Камалы Харрис, для темнокожих женщин и женщин из Южной Азии во всём мире и для Америки. Давайте никогда не оглядываться назад», — написала Рапино в своём Twitter.

Ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

Главным соперником Байдена на выборах выступал действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Ранее баскетболист Леброн Джеймс отреагировал на новости о победе Байдена на выборах в США.