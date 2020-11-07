Баскетболист Джеймс отреагировал на новости о победе Байдена на выборах в США

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новости о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.
Баскетболист Джеймс отреагировал на новости о победе Байдена на выборах в США
  • Reuters

Спортсмен сделал в своём Twitter репост GIF-анимации с действующим президентом страны Дональдом Трампом и подписью: «Ты уволен!»

Кроме того, баскетболист опубликовал картинку, на которой Байден блокирует бросок Трампа.

Ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

Ранее «Саутгемптон» пошутил о лидерстве в АПЛ цитатой Трампа.

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