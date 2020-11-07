Баскетболист Джеймс отреагировал на новости о победе Байдена на выборах в США

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новости о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.