Баскетболист Джеймс отреагировал на новости о победе Байдена на выборах в США
- Reuters
Спортсмен сделал в своём Twitter репост GIF-анимации с действующим президентом страны Дональдом Трампом и подписью: «Ты уволен!»
Кроме того, баскетболист опубликовал картинку, на которой Байден блокирует бросок Трампа.
Ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.
Ранее «Саутгемптон» пошутил о лидерстве в АПЛ цитатой Трампа.
November 7, 2020