«Саутгемптон» пошутил о лидерстве в АПЛ цитатой президента США

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Пресс-служба «Саутгемптона» отреагировала на выход своей команды на первую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) после победы в матче восьмого тура против «Ньюкасла» (2:0).
«Саутгемптон» пошутил о лидерстве в АПЛ цитатой президента США
  • Reuters

«Остановите подсчёт!» — говорится в публикации в Twitter «Саутгемптона», к которой приложено фото текущей таблицы АПЛ.

Пресс-служба клуба дословно процитировала твит главы США Дональда Трампа, посвящённый президентским выборам-2020. Трамп призывал остановить подсчёт бюллетеней, которые поступили на участки по почте после того, как завершился день голосования, в штатах, где у него было преимущество над конкурентом Джо Байденом.

Ранее тренер «Саутгемптона» признался, что напуган лидерством своей команды в АПЛ.

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