Тренер «Саутгемптона» признался, что напуган лидерством своей команды в АПЛ

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал лидерство своей команды в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

«То, что делает моя команда сейчас, — потрясающе. Сейчас все футболисты находятся на высочайшем уровне. Если честно, то, что мы вышли на первое место в АПЛ, немного пугает, но не удивляет. Я ведь вижу, над чем мы работаем», — цитирует Sky Sports Хазенхюттля.

На счету «Саутгемптона» 16 очков после восьми матчей. Команда опережает идущий вторым «Ливерпуль» по дополнительным показателям, но у преследователей есть матч в запасе.

Ранее «Саутгемптон» поднялся на первое место в АПЛ впервые за 32 года.