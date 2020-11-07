«Саутгемптон» поднялся на первое место в АПЛ впервые за 32 года

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«Саутгемптон» победил «Ньюкасл» в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) и возглавил турнирную таблицу (2:0).
«Саутгемптон» поднялся на первое место в АПЛ впервые за 32 года
  • © REUTERS/Michael Steele

В дебюте встречи счёт открыл Че Адамс. В концовке преимущество хозяев закрепил Стюарт Армстронг.

«Саутгемптон» набрал 16 очков и впервые с 1988 года поднялся на первое место по дополнительным показателям. «Ливерпуль» имеет столько же зачётных баллов и матч в запасе. Обойти «Саутгемптон» по итогам тура могут ещё несколько команд.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готовится предложить контракт аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

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