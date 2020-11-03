СМИ: «Манчестер Сити» предложит контракт Месси зимой
- Reuters
Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, в январе 2021 года «Манчестер Сити» сделает предложение аргентинцу. Месси сможет начать переговоры с клубами, поскольку у него останется шесть месяцев до истечения соглашения с «Барселоной».
Пользуясь неопределённостью, которая есть в каталонском клубе из-за ухода президента Хосепа Марии Бартомеу и его совета директоров, английский клуб хочет убедить Месси присоединиться к «Манчестер Сити».
Аргентинец выступает за «Барселону» с 2003 года. С каталонцами форвард завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно футболист хотел покинуть команду, но клуб воспрепятствовал этому.
Ранее бывший главный тренер «Барселоны» рассказал о сложностях работы с Месси.