СМИ: «Манчестер Сити» предложит контракт Месси зимой

«Манчестер Сити» готовится предложить контракт аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, в январе 2021 года «Манчестер Сити» сделает предложение аргентинцу. Месси сможет начать переговоры с клубами, поскольку у него останется шесть месяцев до истечения соглашения с «Барселоной».

Пользуясь неопределённостью, которая есть в каталонском клубе из-за ухода президента Хосепа Марии Бартомеу и его совета директоров, английский клуб хочет убедить Месси присоединиться к «Манчестер Сити».

Аргентинец выступает за «Барселону» с 2003 года. С каталонцами форвард завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно футболист хотел покинуть команду, но клуб воспрепятствовал этому.

Ранее бывший главный тренер «Барселоны» рассказал о сложностях работы с Месси.