Бывший главный тренер «Барселоны» рассказал о сложностях работы с Месси

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Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о трудностях совместной работы с нападающим команды Лионелем Месси.
Бывший главный тренер «Барселоны» рассказал о сложностях работы с Месси
  • Reuters

«Правда, что есть игроки, с которыми нелегко работать. Лео входит в их число. Нужно брать в расчёт, что это лучший футболист в истории. Кто я такой, чтобы менять его?! Если Месси принимают таким, какой он есть, годами и не меняют его», — цитирует Сетьена El Pais.

Сетьен работал в «Барселоне» с января по август 2020 года.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. 

Ранее бывший арбитр Андухар Оливер выразил мнение, что Месси нужно было удалять в матче с «Алавесом».

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