Тренер «Барселоны» объяснил, почему Месси не вышел в старте на матч с «Бетисом»

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал отсутствие Лионеля Месси в стартовом составе команды в матче девятого тура испанской футбольной Примеры с «Бетисом».
Тренер «Барселоны» объяснил, почему Месси не вышел в старте на матч с «Бетисом»
  • © REUTERS/Albert Gea

«Мы общались вчера. Лео испытывает дискомфорт после матча с киевским «Динамо». Мы решили, что лучше оставить его на скамейке запасных на случай, если он нам понадобится. Не будь дискомфорта, он бы сыграл с первых минут. Я не сомневаюсь в нём. Каждый день вижу, как он работает. Во втором тайме Лео был чрезвычайно важен для команды», — цитирует Кумана Marca.

Месси вышел на поле после перерыва и отметился дублем. «Барселона» обыграла «Бетис» со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что Месси впервые за три месяца забил с игры.

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