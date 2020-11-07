Комментатор Попов рассказал об ощущениях от поездки на болиде «Формулы-1»

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал о своих ощущениях от поездки на болиде «Формулы-1».

«Я проехал в 2002-м три круга в «Маньи-Куре» на Arrows 1997 года. Это было на презентации пилотажной школы, на которую пригласили журналистов. Понятно, что там был заглушен мотор, но тем не менее. На более простых уровнях я ездил уже достаточно часто. Но я понимаю, что от гонок я бесконечно далёк, могу более или менее вкатиться только на уровне карта. Дальше это просто уже не моё. Это настоящие пилоты могут проехать три круга и дальше уже в пол выжимать педаль газа. Мне бы потребовалось 300 кругов, так что зачем лезть не в своё дело?» — сказал Попов в интервью RT.

Ранее Попов и Фабричнова рассказали о самых экзотичных Гран-при «Формулы-1» в своей карьере.