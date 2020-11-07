Попов и Фабричнова рассказали о самых экзотичных Гран-при «Формулы-1» в своей карьере

Комментаторы «Матч ТВ» Алексей Попов и Наталья Фабричнова рассказали, поездки на какие Гран-при «Формулы-1» стали для них самыми экзотичными.

«Самое яркое впечатление со знаком минус у меня было от Бразилии, а со знаком плюс — от Аргентины. С тех пор в Бразилии я бывал часто, и из-за гонок, и из-за Олимпиады. А Аргентины давным-давно нет в календаре. А дальше все мы доезжали до Тасмании. Мы решили, что раз уж до Австралии сутки лететь, то почему бы не потратить ещё час на перелёт из Мельбурна в Хобарт? Вот это реально край света», — рассказал Попов в интервью RT.

«Если говорить об экзотике, то для меня это Корея. Там трасса расположена не в Сеуле, а в городке Мокпо. Это портовый город, в котором даже нет отелей для туристов, только для моряков. Прессу поселили в одном месте, завтраки подавали в другом, так как именно там можно было накрыть стол. А трасса при этом классная, хотя её ещё за день до свободных заездов доделывали, заколачивали какие-то деревяшки. Это редкость, так как обычно всё готово за много недель до старта, особенно на новых автодромах. Мокпо было нестандартным опытом для супергламурной «Формулы-1» — удачный автодром «у чёрта на куличиках», — добавила Фабричнова.

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