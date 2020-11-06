Аршавин признался, что ему сложнее говорить о «Зените» в эфире после получения должности в клубе

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодёжного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин признался, что ему сложнее обсуждать игру команды после получения работы в клубе.

«Я сотрудник «Зенита» уже почти два года. Когда Сергей Александрович Фурсенко брал меня на работу, я уже договорился с Натальей Билан. Документы с «Зенитом» я подписал уже потом. При подписании я сказал, что хочу работать на «Матч ТВ» и оставляю за собой право говорить всё, что думаю, иначе зачем я там нужен», — сказал Аршавин в ролике на YouTube-канале «Матч ТВ».

По его словам, Фурсенко согласился на это, а каких-либо инструкций от нынешнего президента не было.

«После того как я возглавил отдел юношеского футбола, мне, честно говоря, стало сложнее говорить о «Зените», потому что, когда я был советником, Семака практически не встречал и не приезжал на базу. Сейчас мне это нужно делать. С Сергеем Богдановичем у нас уже было несколько разговоров, поэтому я понимаю, что теперь не могу говорить всё, что захочу. Я уже реже появляюсь на «Матч ТВ». Может быть, со временем это вообще отпадёт», — добавил Аршавин.

«Зенит» после 13-го тура Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Ранее Аршавин заявил, что не имеет информации о конфликте Семака и Дзюбы.